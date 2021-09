Reprise du trafic aérien : l’Ethiopie reste nettement au-dessus de la moyenne africaine (IATA)

(Agence Ecofin) - Le transport aérien est un générateur d'avantages économiques et sociaux importants pour l'Ethiopie. En 2019, il a contribué pour 4,2 milliards de dollars au PIB du pays et son secteur de l'aviation, qui employait 19 000 personnes, a soutenu plus de 1,3 million d'emplois dans l'ensemble de l'économie.

L’Ethiopie est l’un des pays africains les mieux aguerris pour rapidement retrouver les niveaux de trafic d'avant-pandémie. C’est en tout cas ce que pense l’Association du transport aérien international (IATA). Dans un communiqué publié mercredi 22 septembre, l’institution constate que « l'Ethiopie affiche des performances supérieures à la demande moyenne du continent africain en services de transport aérien et a progressé dans la reprise ».

Les faits : le trafic de passagers à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Ethiopie en juin 2021 était de 30 % inférieur à celui de juin 2019, une amélioration significative par rapport à la baisse de 47 % enregistrée en janvier 2021 par rapport à janvier 2019 ; la performance de l'Ethiopie en juin était bien supérieure aux -66,6% (par rapport à 2019) enregistrés pour le continent africain ; la demande de passagers devrait revenir aux niveaux d'avant Covid d'ici 2023.

« Nous félicitons l'Ethiopie pour les mesures positives qu'elle a prises pour promouvoir les voyages et la connectivité des services aériens tout au long de la pandémie. Cela comprend l'acceptation des voyageurs vaccinés sans restriction, la gestion du coût des tests PCR pour s'assurer qu'ils sont abordables et la mise en œuvre d'un régime de tests qui accepte à la fois la PCR et les tests antigéniques rapides. Ces mesures devraient accélérer la reprise de l'Ethiopie, non seulement pour le transport aérien, mais aussi pour l'ensemble de l'économie », a déclaré Kamil Alawadhi, vice-président régional de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Pour une reprise encore plus rapide, l’IATA – qui regroupe quelque 290 compagnies aériennes représentant 82 % du trafic aérien mondial – a appelé le gouvernement éthiopien à continuer de se concentrer sur le maintien d'une connectivité aérienne.

Elle suggère pour cela la mise en œuvre de trois priorités clés : la numérisation des certificats de santé : le Trusted Travel Pass de l'Union africaine et le IATA Travel Pass sont tous deux des outils qui peuvent aider les gouvernements à vérifier de manière efficace et pratique les informations de santé des voyageurs ; la libération des fonds bloqués : environ 59 millions de dollars (au mois d'août) de fonds des compagnies aériennes sont empêchés de rapatriement en Ethiopie ; et la mise en œuvre du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA). « La mise en œuvre complète du MUTAA à travers le continent générerait des avantages économiques importants pour l'Ethiopie, à savoir la création de 21 000 nouveaux emplois et l'ajout de 81,8 millions de dollars au PIB », estime l’IATA.

Romuald Ngueyap

