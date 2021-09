La France octroie 152 millions EUR à Madagascar pour la construction de son premier téléphérique

(Agence Ecofin) - Aux heures de pointe, Antananarivo est le théâtre de bouchons immenses qui paralysent les activités. Depuis peu, le gouvernement malgache travaille sur des projets novateurs qui pourraient contribuer à décongestionner le transport urbain dans cette ville de plus de 3 millions d’habitants.

Le début des travaux de construction du premier téléphérique malgache dans la capitale Antananarivo est plus qu’imminent. Lundi 20 septembre, Rindra Rabarinirinarison, ministre malgache de l’Economie et des Finances, et Franck Riester, ministre français en charge du Commerce extérieur, ont signé un protocole portant financement de ce projet. C’était en présence du président Andry Rajoelina.

Selon les termes de l’accord, ce chantier de près de 12 kilomètres de dessertes bénéficiera d’un prêt direct du Trésor français de 28 millions d’euros couplé avec un crédit bancaire de la Société Générale d’un montant de 88 millions d’euros garanti par Bpifrance. Les négociations relatives au contrat commercial, notamment au coût global du projet, sont toujours en cours.

Conformément au plan approuvé lors du Conseil des ministres le 24 février, deux principales lignes seront construites dans la commune urbaine d’Antananarivo. La première ligne dénommée « Red Line » sera dotée de 4 stations et de 19 pylônes. Longue de 9,21 km, elle permettra de relier Anosy et Ambatobe en 30 minutes. La deuxième ligne dite « Yellow Line » connectera Anosy et Ambanidia en 10 minutes sur un trajet de 2,60 km.

Le chantier est prévu pour durer 2 ans et le gouvernement espère terminer les travaux avant les Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) que le pays abritera en 2023. Les autorités entendent déployer au total 274 cabines pouvant transporter de 10 à 12 personnes, pour opérer ces deux routes. Il est attendu quotidiennement, entre 28 000 et 38 000 passagers.

Les travaux, actuellement à l’étape de l’étude environnementale, seront exécutés par deux entreprises françaises : COLAS (filiale du groupe Bouygues) et Poma, un des spécialistes mondiaux du transport par câble. « Ce projet est une vitrine du savoir-faire français, un exemple éclatant de la capacité de nos entreprises à apporter des réponses concrètes aux enjeux de développement urbain. Poma, leader mondial dans le transport par câble et COLAS, solidement implantée à Madagascar, sauront mener à bien ce projet qui permettra à Tananarive de disposer d’un système de transport public innovant et respectueux de l’environnement », a déclaré Franck Riester. Une fois achevé, ce téléphérique contribuera à atténuer les bouchons dans les artères de la capitale.

Rappelons qu’en marge de cette cérémonie de signature, un second accord a été conclu entre les deux pays, celui-ci portant sur le financement de la construction d’une centrale hydroélectrique (Mandraka III) d’une puissance de 5 MW et d’un montant de 40 millions d’euros.

Romuald Ngueyap

