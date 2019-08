TAAG Angola ouvre une ligne aérienne vers Lagos au Nigeria

(Agence Ecofin) - TAAG Angola prévoit de connecter Luanda et Lagos d’ici la fin de l’année. L’annonce a été faite ce lundi 19 août 2019, par son directeur général, Rui Carreira. A partir d’octobre 2019, la compagnie nationale angolaise proposera trois vols hebdomadaires (mercredi, vendredi et dimanche) entre Luanda et la capitale économique nigériane. La ligne sera exploitée en Boeing 737-700.

Au départ de Luanda, le vol DT564 partira de l’aéroport international Quatro de Fevereiro à 10h40, pour arriver à Lagos à 13h40. Dans le sens inverse, le vol DT565 décollera de l’aéroport international Murtala-Muhammed à 14h40, pour se poser dans la capitale angolaise à 17h40.

L’annonce d’une liaison directe entre Luanda et Lagos n’est pas nouvelle chez TAAG Angola. Initialement prévue le 11 novembre 2018, elle avait finalement été reportée sans aucune justification. Mais pour cette nouvelle programmation, son directeur général assure que les conditions techniques, administratives et opérationnelles sont réunies pour le lancement à la date indiquée.

La compagnie angolaise sera sans concurrence sur cette route.

Soulignons que les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Nigeria remontent à 1975. L’ouverture de cette nouvelle ligne va assurément booster le volume des échanges économiques entre ces deux pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Romuald Ngueyap