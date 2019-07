Maroc : l'AFD octroie 50 millions d'euros pour le renforcement de la sécurité des aéroports

(Agence Ecofin) - L'Agence Française de Développement (AFD) et l'Office National Des Aéroports (ONDA) ont signé, vendredi à Casablanca, un convention de financement portant sur un prêt de 50 millions d'euros, assorti d’une subvention de 400 000 euros pour le renforcement de la sécurité aérienne, de la sûreté des aéroports ainsi que des mesures d'efficacité énergétique.

Ce financement vise « à accompagner l'ONDA dans sa mission de veiller à assurer un transport aérien efficace, durable et sûr, stratégique pour le développement économique et social du Maroc et de la région » a indiqué le Directeur de l'AFD au Maroc, Mihoub Mezouaghi.

Le Maroc demeure le premier bénéficiaire des financements de l’AFD dans le monde. Depuis le démarrage de ses activités au Maroc en 1992, l’AFD a atteint un niveau d’engagements bruts cumulés de plus de 5,7 milliads d’euros.

La stratégie 2017/2021 de l'AFD pour le Maroc s’articule autour de trois grands objectifs opérationnels : valoriser et protéger le capital humain ; contribuer à l’attractivité du territoire, à la cohésion sociale et à la réduction des disparités spatiales ; appuyer les transitions énergétiques et écologiques, et l’adaptation au changement climatique.

Les prévisions d’engagements de l’AFD au Maroc sont estimées à 350-400 millions d’euros par an en moyenne sur la période 2017-2021.



Romuald Ngueyap