Uganda Airlines reporte à août 2019 le lancement de ses opérations

(Agence Ecofin) - Initialement prévus ce mois de juillet, les vols commerciaux d'Uganda Airlines ont été reportés au mois d'août 2019. L’annonce a été faite la semaine dernière par la ministre des Travaux publics et des Transports.

Face au parlement, Monica Azuba Ntege a expliqué que le transporteur national n'avait toujours pas obtenu de certificat d'exploitation aérienne de la Civil Aviation Authority (CAA). Selon elle, la compagnie aérienne doit franchir certaines étapes avant d'obtenir ce certificat et commencer ses opérations commerciales.

Monica Azuba Ntege précise que la certification de la CAA est indispensable pour être reconnu comme prêt à voler conformément à la réglementation internationale. « Nous sommes actuellement à la phase 4 du processus… il était donc prudent de reporter le lancement des vols commerciaux de 30 jours supplémentaires », explique-t-elle.

Pour démarrer ses opérations, Uganda Airlines a pris livraison de deux Bombardier CRJ-900 (immatriculés 5X-EQU et 5X-XOB) en avril dernier. Elle attend deux autres appareils d’ici la fin de l’année. La compagnie nationale ougandaise a également commandé deux Airbus A330-800neos pour ses vols long-courriers.

18 ans après la faillite de la compagnie nationale, Uganda Airlines ambitionne de couvrir un solide réseau régional et se déployer d'ici deux ans sur les lignes internationales. Elle a annoncé l'ouverture de lignes vers Zanzibar, Addis Abeba et Harare. Elle projette un prolongement progressif de son réseau vers Bujumbura, Dar Es Salam, Goma, Juba, Johannesburg, Kigali, Kinshasa, Khartoum, Lusaka et Nairobi.

Sur le réseau international, le transporteur prévoit de se redéployer sur les anciennes lignes desservies par la défunte compagnie nationale notamment Londres et Bruxelles en Europe, et Dubaï au Moyen-Orient. Mumbai et Guangzhou sont également dans son viseur.



Romuald Ngueyap