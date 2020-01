Le Zimbabwe entame la réfection de l’autoroute Harare-Beitbridge de 582 km

(Agence Ecofin) - Le nombre d’accidents mortels sur l’autoroute Beitbridge-Harare était devenu préoccupant et alarmant. Le gouvernement Zimbabwe a annoncé le début des travaux de réhabilitation de ce corridor stratégique de 582 km qui relie le pays à son premier partenaire commercial, l'Afrique du Sud.

Les travaux, dont la première phase est prévue pour s’achever d’ici la fin de l’année, sont exécutés par cinq entreprises locales, à savoir Tensor Systems, Fossil Contracting, Masimba Construction, Exodus and Company et Bitumen World. Elles ont en charge la réhabilitation de tronçons de 20 km.

« Si leur activité de construction répond aux normes nécessaires, elles se verront attribuer d'autres marchés pour des tronçons allant jusqu'à 100 km de long », indique le ministère des Transports.

Les travaux sur le terrain comprennent une dualisation progressive de la voie, la réhabilitation et l'élargissement de la route existante de la largeur actuelle de 7 m à 12,5 m, selon la norme SATCC (Southern Africa Transport and Communications Commission).

A en croire, le ministre des Transports et du Développement des infrastructures, Joel Biggie Matiza, ce chantier sera en partie financé par une redevance sur le carburant qui sera versée au projet sur une base mensuelle. « Nous envisageons entre 40 et 50 millions de dollars par mois de prélèvement sur le carburant et cela suffirait à financer les entreprises afin qu'elles puissent poursuivre le projet », explique-t-il.

Une fois rénovée, cette autoroute devrait considérablement alléger la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays voisins d’Afrique australe. Mieux, elle facilitera le transit des biens vers les pays comme la Zambie, la Tanzanie ou encore la RDC.

Romuald Ngueyap

