Ghana : le Royaume-Uni offre 47 millions d’euros pour les travaux d'extension de l'aéroport de Kumasi

(Agence Ecofin) - Le Ghana a réalisé une belle moisson lors du « UK-Africa Investment Summit » (sommet consacré aux investissements du Royaume-Uni en Afrique), tenu à Londres le lundi 20 janvier 2020. Le pays devrait bénéficier de plus de 326 millions de livres sterling (384 millions d’euros) du gouvernement britannique, pour divers projets infrastructurels, dans le cadre du paquet de plus de 6,5 milliards de livres (7,6 milliards d’euros) annoncés pour les marchés africains.

Ainsi, 40 millions de livres sterling (47 millions d’euros) seront affectées au développement de l'aéroport de Kumasi, a annoncé le gouvernement.

Actuellement en construction dans le cadre de ses phases 2 et 3, le deuxième aéroport du pays bénéficiera d’une extension de la longueur actuelle de sa piste, de 1 900 à 2 300 mètres ; de la construction d'un nouveau terminal capable de traiter un million de passagers par an ; d’une nouvelle tour de contrôle ; d’une caserne de pompiers ; de la rénovation et l’extension de l’aire de trafic et des voies de circulation, ainsi que l’exécution de travaux connexes.

Pour rappel, le Parlement ghanéen a approuvé, le 11 avril 2019, un contrat clé en main de plus de 50 millions de livres (59 millions d’euros) entre l’État et Contracta Construction UK Limited, pour l’exécution du développement de la phase 3 de l'aéroport international de Kumasi. Les 47 millions d’euros promis par le gouvernement britannique devraient donc couvrir une grande partie de ce budget.

L’aéroport de Kumasi n’est pas le seul du Ghana à bénéficier d’un appui financier du royaume. Le 26 février 2019, le Royaume-Uni avait également accordé un prêt de 50,6 millions d’euros pour l’extension de l’aéroport de Tamale dans la région du Nord du pays.

