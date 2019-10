Kenya : trois institutions européennes mobilisent 200 millions d'euros pour un projet de bus rapide à Nairobi

(Agence Ecofin) - Le projet de déploiement d’un système de bus rapide (Bus Rapid Transit, BRT), dans la capitale Nairobi, prend progressivement forme. La Banque européenne d’investissement (BEI), l’Union européenne (UE) et l’Agence française de développement fourniront chacune entre 5 et 10 milliards de shillings pour sa réalisation, a déclaré Catherine Collin, chef de la représentation régionale de la BEI en Afrique de l'Est.

« Nous rechercherons d'autres partenaires, car il s'agit d'un très grand projet. À l'heure actuelle, nous avons environ 23 milliards de shillings (200 millions d'euros) au total, mais nous aurons besoin de plus », a-t-elle ajouté, indiquant qu’une réunion d’évaluation dudit projet se tiendra la semaine prochaine.

Le système BRT devrait améliorer les transports publics chaotiques de Nairobi, où les embouteillages coûteraient à l'économie kényane 100 milliards de shillings par an. Selon la Banque mondiale, les habitants de la capitale passent près d’une heure dans les embouteillages pour se rendre au travail.

Huitième ville africaine à disposer d’un système BRT

L'Etat a identifié cinq corridors pour la mise en place de lignes BRT. Ce système sera géré par le secteur privé une fois que le gouvernement aura défini des réglementations et des normes, a déclaré James Macharia, ministre des Transports.

En juin 2019, le gouvernement avait décidé d'acheter 64 bus en Afrique du Sud dans le cadre de ce projet, mais avait dû faire volte-face en raison des protestations des fabricants locaux.

De toute évidence, si le projet se concrétise, Nairobi deviendra la huitième ville africaine à implémenter ce système. En 2008, Lagos au Nigeria a été la première ville africaine à disposer d'un système BRT opérationnel. Plus tard, les systèmes BRT se sont invités dans six autres villes africaines : Johannesburg, Cape Town et Georges Town en Afrique du Sud ; Dar Es Salaam en Tanzanie, Marrakech au Maroc et Accra au Ghana. Le projet est également en cours d’élaboration à Addis-Abeba en Ethiopie et à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Romuald Ngueyap

