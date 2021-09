Malte devient le premier pays membre de l’UE à reprendre les liaisons aériennes directes avec la Libye depuis 7 ans

(Agence Ecofin) - Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, l’UE a fermé son espace aérien aux vols en provenance de Libye. Peu après, les compagnies maltaises avaient renoué leurs liaisons vers Tripoli avant de définitivement abandonner en 2014 alors que le pays était en proie à des batailles fratricides.

Les vols entre Malte et la Libye ont officiellement repris le lundi 20 septembre. Le Boeing 737-300 de la compagnie charter grecque Lumiwings, affrété par Medavia - Mediterranean Aviation Co, a atterri aux environ de 12 heures à l'aéroport international Mitiga-Tripoli avec à son bord le ministre maltais de l'Economie et de l'Industrie, Silvio Schembri

Les liaisons entre les deux nations avaient été suspendues en juillet 2014 au moment où le pays nord-africain était mis à feu et sang par les clans rivaux, divisés entre l'ouest, contrôlé par le gouvernement d'union nationale (GNA) présidé par Fayez el-Sarraj (soutenu par la communauté internationale), et l'est (dont Benghazi) aux mains du gouvernement de Tobrouk, adossé aux forces armées du général Haftar. Un appareil de Medavia – la joint-venture entre la Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO, 49%) et Air Nostrum (51%) – avait d’ailleurs été endommagé lors d'une attaque contre l'aéroport de Tripoli.

Earlier today I visited Libya ??, on a flight which paved the way for regular flights between the two countries. These flights will undoubtley strengthen trade ties between the two sides. This flight places Malta as the first EU ms ?? which began to fly again to Libya pic.twitter.com/gn2y8yeoKu