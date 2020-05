L’ASECNA franchit une étape majeure dans la fourniture de services de navigation par satellite en Afrique

(Agence Ecofin) - L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) vient de valider l’architecture et la couverture géographique du système de navigation par satellite SBAS (Satellite Based Augmentation System) pour l’Afrique et l’océan Indien.

Cette étude, menée conjointement par l’ASECNA et Thales Alenia Space sur financement de l’Union européenne, dans le cadre d'un ambitieux programme de développement du secteur aéronautique en Afrique, doit se conclure avant la fin de l’année, indiquent les deux parties.

Fondé sur le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), ce projet conforme au Plan d’orientations stratégiques (POS) de l’ASECNA vise à renforcer les opérations de navigation et de surveillance, au cours de toutes les phases de vol, et à améliorer ainsi, de manière significative et durable, la sécurité et l’efficacité des vols dans sa zone de responsabilité et au-delà, sur l’ensemble du continent africain.

Ces services permettront, à partir de 2022, d’augmenter les performances de positionnement fournies par les constellations de navigation par satellite existantes, comme le GPS ou Galileo. La précision, ramenée à l’ordre du mètre, l’intégrité, la disponibilité et la continuité de services seront améliorées et garanties pour les applications liées à la sécurité.

L’aéronautique, mais également d’autres secteurs d’activités économiques, comme le transport maritime, ferroviaire et terrestre, bénéficieront de ces services qui sont essentiels pour accompagner l’émergence d'un transport post-Covid-19, fondé sur la sécurité des usagers, l’efficacité économique et le développement durable.

Romuald Ngueyap

Lire aussi : 11/05/2020 - Le Français Jean Lamy est le nouveau PCA de l’ASECNA