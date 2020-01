Le gouvernement ivoirien et Ethiopian Airlines discutent en vue de desservir Washington et Montréal depuis Abidjan

(Agence Ecofin) - L’Etat ivoirien veut renforcer le partenariat entre Air Côte d’Ivoire et Ethiopian Airlines. C’est ce qui ressort d’une interview accordée par le ministre ivoirien des Transports à Afrikipresse, le dimanche 19 janvier 2020, relayée par son ministère. En visite à Addis-Abeba depuis vendredi, Amadou Koné a tenu une réunion samedi au siège de la compagnie nationale éthiopienne.

« Nous sommes à Addis-Abeba pour booster les vols Abidjan – New York, et renforcer le partenariat d’Air Côte d’Ivoire avec Ethiopian. Pour ce faire, ont été identifiées comme actions, une meilleure promotion de la ligne, et de ses avantages pour les clients, et l’amélioration de la connectivité avec Air Côte d’Ivoire. Le but est de faire de la liaison la plus compétitive, avec un vol le plus agréable possible, entre la région et les États-Unis », a affirmé le ministre.

« Il a également été évoqué l’ouverture d’autres destinations, notamment vers Washington et Montréal », a ajouté Amadou Koné.

Rappelons que lui et le président-directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, avaient signé le 10 janvier 2018 une convention en vue du démarrage de vols directs entre la Côte d’Ivoire et les États unis, dès mi-mai 2018. Depuis Abidjan, la première compagnie d’Afrique devait proposer quatre vols par semaine à destination de Washington, New York et une troisième ville qui restait à définir.

D’après les clauses de la convention, Air Côte d’Ivoire et Ethiopian Airlines devaient partager leurs codes sur ces vols. Actuellement, Ethiopian Airlines effectue trois vols hebdomadaires entre Abidjan et New York JFK, en provenance d’Addis-Abeba.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Ethiopian Airlines débutera cette année la construction du plus grand aéroport d’Afrique, d’une capacité de 100 millions de passagers