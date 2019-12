Tanzanie: la BAD accorde 272 millions $ pour la construction de l'aéroport de Msalato

(Agence Ecofin) - La Tanzanie bénéficiera de 272,12 millions $ de la Banque africaine de développement (BAD), pour financer la construction d’un nouvel aéroport à Dodoma, la capitale du pays. C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un communiqué publié cette semaine sur son site.

La nouvelle enveloppe financière, cofinancée par la Chine, comprend un prêt de 198,6 millions $ de la banque, 23,52 millions $ du Fonds africain de développement (FAD) et 50 millions $ du Fonds Africa Growing Together (AGTF). La nouvelle installation, située dans le district de Msalato, devrait accueillir au moins 50 000 avions et un million de passagers par an, majoritairement des internationaux. Elle bénéficiera à plus de 200 millions de passagers en Afrique de l'Est, ainsi que les réseaux commerciaux internationaux.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du programme de développement du président John Magufuli, qui depuis 2015, a intensifié les investissements dans les infrastructures. La construction du nouvel aéroport vise à répondre à la croissance attendue du transport aérien dans le pays et en Afrique de l’Est plus globalement.

Notons que les travaux permettront la construction d’un terminal pour passagers, d’une piste, des équipements de navigation aérienne et s’étaleront sur quatre années.

Moutiou Adjibi Nourou