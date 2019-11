La Guinée va se doter de 650 km de voies ferrées et d’un port en eau profonde dans le cadre d'un contrat d’exploitation minière

(Agence Ecofin) - Un consortium international soutenu par la Chine va construire un port en eau profonde et le Transguinéen, une ligne de chemin de fer à voie standard (SGR) de 650 km, en échange de l'autorisation d'exploiter un gisement massif de minerai de fer à haute teneur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L’exécution des travaux, prévue pour durer 5 ans suivant la ratification de l'accord, sera coordonnée par la Société minière de Boké (SMB), consortium formé par l’armateur singapourien Winning Shipping, le producteur chinois d’aluminium Shandong Weiqiao, le groupe Yantaï Port ainsi que la société guinéenne de transport et logistique United Mining Supply (UMS).

En contrepartie, le consortium SMB-Winning a obtenu les droits d'exploitation sur le gisement de minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou d’une superficie de 369 km² dans la préfecture de Kérouané (sud-est de la Guinée). C’est le plus important gisement de fer d’Afrique.

Le Transguinéen pourrait être construit par China Railways, avec qui la SMB est déjà en partenariat sur d’autres projets. A la livraison du chantier, le chemin de fer traversera quatre régions de la Guinée jusqu’à la presqu’île de Matakong – à quelque 50 km au sud de Conakry – où sera érigé le port en eau profonde.

Le consortium utilisera le futur port pour expédier les minerais. On s’attend à ce que l’industrie sidérurgique chinoise achète la majeure partie du minerai de fer extrait.

Rappelons que jusqu’ici l’itinéraire le plus rapide de la Guinée vers la mer se fait en traversant le pays voisin, le Liberia. Le futur réseau ferroviaire et le port viendront donc donner au pays, une autonomie en ce qui concerne la logistique et le transport, en vue de ses échanges avec l’extérieur, mais aussi pour booster le trafic national.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

La Société Minière de Boké remporte l’appel d’offres pour l’exploitation des gisements de minerai de fer des blocs I et II de Simandou