La Tanzanie mobilise les financements pour la deuxième phase du projet SGR qui reliera Dar es Salaam au Rwanda, au Burundi et à la RDC

(Agence Ecofin) - La Tanzanie a annoncé que les accords financiers pour la construction de la deuxième phase du chemin de fer à voie normale (SGR) sont sur le point d'être finalisés.

Au cours de l’African Investment Forum (AIF) qui s’est tenu en Afrique du Sud la semaine dernière, le ministre tanzanien des Finances et de la Planification, Phillip Mpango, a révélé que les discussions avec un consortium d'institutions financières, visant à financer la construction de la ligne de chemin de fer, en étaient à des étapes avancées.

Actuellement, la première phase du SGR, en construction sur 300 km entre Dar es Salaam et Morogoro, est à 70 % de taux d’exécution, indique la Tanzania Railways Corporation (TRC).

Les travaux sont exécutés par la société turque Yapi Merkezi, en partenariat avec la firme portugaise Mota-Engil Africa. Cette étape comprend la construction de six stations principales, dont celles de Dar es Salaam et de Morogoro seront les plus grandes.

Une fois terminée dans son ensemble, la SGR couvrira près de 1450 km, de Dar es Salaam jusqu'aux rives du lac Victoria, pour près de 7,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. La TRC a déclaré que l’achat de 1 430 wagons de fret, 20 locomotives et d’autres équipements avait commencé.

Cette infrastructure contribuera aux échanges commerciaux avec les pays voisins comme l’Ouganda, la Zambie, la RD Congo, le Rwanda et le Burundi.

Romuald Ngueyap

