Côte d'Ivoire : le gouvernement mobilise 550 millions $ pour restaurer la route côtière Abidjan-San Pedro

(Agence Ecofin) - La route Abidjan-San Pedro appelée la « Côtière » souffre de dégradation depuis plusieurs années. Ce week-end, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a lancé les travaux devant permettre sa réfection, et a annoncé la fin des travaux, d’ici 15 mois.

Le gouvernement ivoirien va débourser 308 milliards de francs CFA, soit 550 millions $, pour réhabiliter la route reliant Abidjan à San Pedro, appelée la « Côtière ». L'annonce a été faite le samedi 18 septembre par le Premier ministre, Patrick Achi, lors du lancement des travaux.

Longue de 353,5 km, la « Côtière » qui relie les deux villes portuaires du pays souffre depuis plusieurs années de dégradation avancée. L'état de cette route a un impact négatif non seulement sur l'économie, le tourisme et le sport, mais également sur l’intégration sous-régionale. En effet, elle constitue « un maillon du réseau routier communautaire à travers la Transcôtière qui part de Dakar au Sénégal à la frontière du Nigeria ».

La « Côtière », c’est plus qu’une route, c’est un mythe !

Qui relie les 2 poumons du pays, qui borde les plus belles plages, qui irrigue les terres les plus fertiles !

Grâce au leadership d’@AOuattara_PRCI, les travaux sont en cours !

Rdv d’ici 15 mois !#Ensemble #OnAvance ???? pic.twitter.com/pteM4X5KX8 — Patrick Achi (@ACHIPatrick4) September 19, 2021

Selon le Premier ministre ivoirien, la réfection de cet axe routier soulagera les populations qui profiteront de « l’amélioration et la densification du réseau routier revêtu, la réduction du coût et du temps de déplacement des personnes et des biens, la réduction du nombre d’accidents à travers une meilleure sécurité routière, la création d’emplois au profit des jeunes de la région ».

Notons que les travaux seront répartis sur trois tronçons à savoir : Songon - Dabou - Grand-Lahou (93 Km) ; Grand-Lahou - Fresco (80 Km) et Fresco - Sassandra - San Pedro - Grand-Béréby (180,5 Km). « En outre, les localités traversées bénéficieront d’un linéaire de voirie de 72 Km, dont 25 Km dans la ville de San Pedro », ont ajouté les autorités.

La fin des travaux est prévue pour décembre 2022, peu avant le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont les deux villes (Abidjan et San Pedro) accueilleront des équipes et des rencontres sportives.

Jean-Marc Gogbeu (stagiaire)