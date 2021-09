Egypte : le contrat de livraison de 1 300 véhicules ferroviaires amorce sa phase 2

(Agence Ecofin) - En Egypte, le transport ferroviaire est l’épine dorsale de la stratégie gouvernementale pour doter le pays d’un système de transport en commun fiable. Les gigantesques projets initiés çà et là continuent de prendre corps.

14 voitures ferroviaires conçues pour le transport de voyageurs ont été officiellement inaugurées par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui effectuait une visite d’inspection le mercredi 15 septembre au port d’Alexandrie.

Ces unités ferroviaires climatisées, dites de troisième classe, sont les premières d’une série de 500 de ce modèle inclus dans un bon de commande de 1 300 voitures qui doivent être livrées à l'Autorité nationale des chemins de fer égyptiens (ENR). Signé en septembre 2018, ce contrat dont le coût est estimé à 1,13 milliard $ a été confié à Transmashholding (TMH) basé à Moscou et spécialisé dans la fourniture des trains et autocars de voyageurs, des voitures de métro, des locomotives, des moteurs et des composants. Son financement est assuré par les banques d'Export-Import (Eximbank) de Hongrie et de Russie. Les agences nationales d'import-export des deux pays (MEHIB et EXIAR) ont à leur charge la couverture d'assurance.

C’est une autre étape d’exécution contractuelle qui vient d'être amorcée par la réception de ces 14 premières voitures de troisième classe. Ceci annonce en réalité le début de la deuxième phase de livraison stipulée dans le contrat et portant sur une flotte totale de « 800 voitures climatisées, dont 500 voitures de troisième classe, 180 voitures de deuxième classe, 90 voitures de première classe qui seront fabriquées en Hongrie sur le site de Dunakeszi, et 30 voitures-restaurants à Tver, en Russie ».

A ce jour, le constructeur, qui s’était engagé à expédier 35 unités par mois, a confié avoir déjà livré un total de 496 voitures voyageurs (avec système de ventilation dynamique), ce qui représente 38 % de la commande de 1 300 voitures.

Henoc Dossa (stagiaire)

