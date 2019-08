La compagnie équato-guinéenne Ceiba va ouvrir une ligne vers Niamey

(Agence Ecofin) - Ceiba Intercontinental, la compagnie aérienne nationale de la Guinée équatoriale, se prépare à ouvrir une ligne vers le Niger. Ruslan Obiang, son directeur général adjoint, l’a annoncé au cours d’une audience que le chef de l’Etat nigérien, Mahamadou Issoufou, lui a accordée le 16 août 2019.

« Dans un mois déjà, une délégation des techniciens de notre compagnie sera ici au Niger pour identifier et prospecter les installations techniques et l’endroit qui va abriter les bureaux de la compagnie. Et, dans les trois mois à venir, la compagnie va commencer ses activités au Niger », a déclaré M. Ruslan Obiang.

Ceiba Intercontinental opère actuellement entre Malabo et Bata vers différentes destinations d’Afrique centrale et de l’Ouest, parmi lesquelles Accra, Abidjan, Brazzaville, Douala, Libreville, Cotonou ou encore Lomé.

Jean-Marie Nkoussa