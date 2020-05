La Cour internationale de Justice reporte à mars 2021 l’audience sur le différend maritime entre la Somalie et le Kenya

(Agence Ecofin) - Les plaidoiries dans le différend frontalier maritime qui oppose la Somalie au Kenya devaient initialement se tenir du 8 au 12 juin 2020. Mais à la demande du Kenya, la Cour internationale de Justice (CIJ) a repoussé au 15 mars 2021 la tenue de l’audience.

La partie kenyane évoque des retards dans la mobilisation des fonds et des ressources pour l'affaire, en raison de la crise sanitaire de Covid-19.

Un argument auquel s’était opposé la Somalie, qui a porté le dossier en 2014 à la CIJ, faisant valoir que l'affaire avait déjà été reportée à deux reprises auparavant et que le tribunal pouvait tenir une procédure par vidéoconférence, ce qui permettrait aux avocats du Kenya de faire valoir leurs arguments depuis leur siège.

« L'affaire sera désormais entendue sur quatre jours entre le 15 et le 19 mars 2021, deux jours pour que chaque pays présente sa cause [...] La cour a réitéré que seules les plaidoiries seront entendues et qu'aucune nouvelle soumission documentaire ne sera acceptée », a déclaré le vice-Premier ministre somalien Mahdi Mohamed Guled (photo), qui a lu des extraits de la décision de justice à la télévision nationale.

Cet épineux différend, source de brouilles diplomatiques régulières, entre ces deux pays voisins de l’Afrique de l’Est, porte sur une zone triangulaire de 100 000 kilomètres carrés au large de la frontière commune. Cet espace maritime, perdu dans l’océan Indien, est censé contenir d’importantes ressources, principalement du gaz et du pétrole, et un fort potentiel pour la pêche. Pour les autorités somaliennes, la frontière maritime devrait être le prolongement de la frontière terrestre et s’étirer vers le sud-est. Le Kenya, de son côté, revendique une délimitation en ligne droite parallèle à la latitude.

En 2019, une médiation conduite de bout en bout par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, avait abouti à l’engagement des chefs d'État kenyan et somalien à « rétablir les relations avec l'ancien statut » et à « prendre des mesures diplomatiques pour renforcer la confiance entre les deux gouvernements ».

Romuald Ngueyap

