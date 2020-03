La Somalie a achevé l'élaboration de son nouveau code maritime

(Agence Ecofin) - La Somalie fait un pas de plus dans la normalisation et la réglementation de son secteur maritime. Avec le soutien de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), le pays de Corne de l’Afrique a annoncé l’achèvement de son nouveau code maritime, après six ans de travail.

Le projet, démarré en 2014, a été initié dans un contexte où le pays sortait de plus de deux décennies de conflits internes et d'efforts internationaux concertés pour réprimer et réduire les actes de piraterie au large de son long littoral.

Ce code maritime révisé, qui remplace le précédent (1959) reflète « les meilleures pratiques et les développements les plus récents du droit maritime international ». Son processus d’élaboration a conduit à la création de l'administration maritime somalienne.

Actuellement soumis à la dernière étape du processus parlementaire de promulgation, ce nouveau code stimulera considérablement les opportunités croissantes de l'économie bleue du pays. Il ouvre par ailleurs la voie à l’adhésion du pays à tous les principaux traités de l'OMI.

Soulignons que la Somalie, avec plus de 3 300 km de côtes, a le plus long et l’un des plus stratégiques littoraux dans la Corne de l'Afrique. Le pays dispose de nombreux ports maritimes commerciaux et plusieurs ports secondaires qui incluent Kismayo, Berbera, Mogadiscio, Bosaso, Barawa, Marka.

Romuald Ngueyap

