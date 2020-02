Le Zimbabwe débloque 1,5 million de dollars pour la livraison de 100 wagons de fabrication russe

(Agence Ecofin) - Les chemins de fer nationaux du Zimbabwe (NRZ) vont accélérer le renouvellement du matériel roulant. Hier, mercredi 19 février, le gouvernement s’est engagé à garantir le paiement des 1,5 million de dollars nécessaires pour faciliter la livraison de 100 wagons, en provenance de la Russie.

Les autorités l’ont fait savoir à l’issue de la rencontre de haut lieu entre le vice-président, Constantino Chiwenga, et le directeur général adjoint de United Wagon Company (UWC), Boris Myagkov.

En novembre dernier, en marge du sommet Russie-Afrique de Sotchi, la NRZ et UWC ont signé un contrat pour la fourniture de 100 nouveaux wagons de type gondole (à toit ouvert). Ce matériel roulant est destiné au transport du charbon, des minerais et des cargaisons ensachés entre le Zimbabwe et les pays de la sous-région.

En vertu du contrat, UWC fournira également un lot de pièces de rechange, d’outils spéciaux et d’équipements d’essai. UWC fournira aussi à la NRZ une gamme de services d’assistance après-vente, y compris la formation du personnel local chargé des opérations de maintenance.

À moyen terme, « nous serons prêts à négocier davantage de fournitures pour différents types de wagons, y compris les wagons-citernes, les wagons plats et les wagons couverts, ainsi que les conditions de mise en place d'un réseau d'installations de maintenance et de montage des wagons au Zimbabwe », indiquait l’an dernier, Lewis A. Mukwada, directeur général de la NRZ.

Romuald Ngueyap

