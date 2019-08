Ghana : la route Bolgatanga-Bawku, longue de 115 km, sera achevée en 2020

(Agence Ecofin) - La construction de la route Bolga-Bawku sera terminée en 2020 avant les élections générales. C’est l’engagement pris par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, la semaine dernière au cours d’une visite de travail dans l'extrême est du pays.

Débutée en 2016, la route longue de 115 km traversera six districts : Bolgatanga, Binduri, Pusiga, Garu, Bawku Ouest et la municipalité de Bawku. Elle reliera la région de l'Extrême-Est du Ghana au Burkina Faso et au Togo.

Le chantier, actuellement exécuté par l’entreprise brésilienne Queiroz Galvão, est évalué à 76 millions de dollars, un montant contracté auprès ICBC Standard Bank du Royaume-Uni.

Une fois achevée, la route allégera la pression à la frontière de Paga où les camions de fret à destination du Burkina Faso, du Mali et du Niger convergent massivement.

Selon le président Nana Akufo-Addo, ce projet routier constitue un élément vital pour la redynamisation des activités commerciales et de l’agriculture dans la région, ainsi que pour la création des emplois.

Romuald Ngueyap