Gabon : les premiers coups de pioche de la route Trans-gabonaise, de 780 kilomètres, annoncés pour septembre

(Agence Ecofin) - Au rang des grandes annonces de la fête nationale du Gabon, le président de la République a annoncé le démarrage des travaux de nouvelles infrastructures routières qui permettront au pays de se moderniser et de se doter d’équipements collectifs à la dimension de ses ambitions.

C’est ainsi qu’une nouvelle route verra le jour dans le pays et reliera la province du Haut-Ogooue à la capitale gabonaise sur 780 kilomètres.

«Nous pouvons annoncer le démarrage des travaux, en septembre prochain, de la Trans-gabonaise, une nouvelle route économique reliant Libreville et Franceville, d’une distance de 780 kilomètres », annonce le chef de l’Etat.

Dans les jours à venir, le gouvernement livrera les détails de cette importante infrastructure qui permettra aux populations de la province épicentre de la production de manganèse, de rallier Libreville en voiture et non plus uniquement par train comme c’est le cas actuellement.

Ce qui évitera également à certains, des désagréments tels des déraillements, source de traumatismes et de pertes diverses tant pour les entreprises que pour les particuliers.

La construction de cette infrastructure s'annonce déjà comme le deuxième plus grand chantier de l'actuel chef de l'Etat après la route Port-Gentil-Omboue devant relier l'Ogooue Maritime à Libreville et où sont construits les 3ème et 4ème plus longs ponts d'Afrique..

PcA