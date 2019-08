AWA, ASKY et Ethiopian Airlines signent un accord interligne

(Agence Ecofin) - C’est un accord sans précédent dans l’histoire du transport aérien en Afrique. Africa World Airlines (AWA), ASKY et Ethiopian Airlines, ont signé la semaine dernière à Kumasi, au Ghana, un accord interligne qui va renforcer la connectivité ainsi que l’expérience client pour les passagers voyageant avec ces trois compagnies sur le même itinéraire.

Concrètement, tout voyageur empruntant deux ou ces trois compagnies lors d’un même voyage, n’aura plus à contrôler ses bagages lors du passage d’un transporteur à l’autre. Une fois ceux-ci enregistrés au départ, ils seront pris en charge par ces différentes compagnies jusqu’à la destination finale.

Par exemple : un voyageur partant de Kumasi à New York, aura AWA, ASKY et Ethiopian Airlines sur son itinéraire. Une fois ses bagages enregistrés au point de départ, il volera de Kumasi à Accra avec AWA, d’Accra à Lomé avec ASKY, et embarquera finalement sur Ethiopian Airlines à destination des États-Unis. Pendant ces différentes escales, ses colis seront successivement pris en charges par toutes ces compagnies, sans qui ne les fasse de nouveaux enregistrés.

Avec ce nouveau partenariat, les passagers conservent leur franchise de deux bagages de 23 kilogrammes. Mieux, les clients des deux compagnies régionales que sont AWA, le principal transporteur du Ghana et la togolaise ASKY, peuvent désormais voyager vers plus de 140 destinations internationales d’Ethiopian Airlines en toute simplicité et sans stress.



Romuald Ngueyap