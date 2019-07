Bénin : lancement des travaux de bitumage de 140 km de la route Kétou-Savè, jusqu’à la frontière du Nigeria

(Agence Ecofin) - Le ministre des infrastructures et des transports, Allassane Séidou a procédé le mardi 16 juillet au lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kétou–Idigny – Igbodja – Savè et de ses bretelles, en présence de l’ambassadeur du Brésil au Bénin, Luis Ivaldo Villafafie Gomes Santos.

C’est au total 140 km de route qui seront aménagés afin de désenclaver et faciliter la fluidité des échanges commerciaux entre les départements du Plateau, des Collines et les zones urbaines du Benin et du Nigeria

Les travaux, qui seront assurés par l’entreprise brésilienne Consorcio Constructor de Estradas (CCE) consistent en l’aménagement du tronçon Kétou-Idigny-Igbodja-Savè, long de 85,80 kilomètres et des bretelles Omou-Illadji-Ayékotonian longue de 26,6 kilomètres, ainsi que de la bretelle Savè-Okéowo-Frontière du Nigéria, longue de 27,5 Kilomètres.

Le projet estimé à 112 milliards de francs CFA est financé à 95% par Banco do Brasilia. Les 5% restants sont soutenus par la partie béninoise à hauteur de 6 milliards de Francs CFA.

Selon le ministre, ce chantier qui est prévu duré trois ans, s’inscrit dans le programme d’actions 2016-2021 du Président Patrice Talon, qui consiste à « doter le Bénin d’infrastructures routières suffisantes et de qualité ».

Romuald Ngueyap