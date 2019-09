Côte d'Ivoire : la Banque mondiale décaisse près de 175,5 milliards FCFA pour un projet de mobilité urbaine à Abidjan

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale va décaisser près de 175,5 milliards de francs CFA pour le financement d'un projet visant à accroître la fluidité du trafic routier à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La convention relative au financement dudit projet a été parafée, ce lundi 16 septembre à Abidjan, entre le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Coralie Gevers.

« Le financement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, d'un montant de 267,6 millions d'euros, soit plus de 175,5 milliards de francs CFA, sous forme de crédit, est remboursable sur une durée de 30 ans assortie d'une période de grâce de neuf ans », a indiqué Adama Coulibaly.

Le projet, dont la durée d'exécution est prévue pour 6 ans, va consister en la mise en place d’une ligne de BRT (Bus Rapid Transit) permettant aux usagers de parcourir en moins d'une heure le trajet Yopougon-Bingerville (32 km), en passant par le Plateau (le centre des affaires).

Venant en appui à la Société des transports abidjanais (Sotra), ce système de transport va significativement améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales, et accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville et de ses lignes de rabattement, à Abidjan.

Selon une étude de la Banque Mondiale, une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20 % pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1 %, avec des gains proportionnellement plus élevés pour les plus démunis.

Romuald Ngueyap



