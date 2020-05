Gabon : l’Autorité de régulation des transports ferroviaires a un nouveau patron

(Agence Ecofin) - Prosper Ekomesse Nguema est le nouveau secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF). Il a pris ses fonctions le jeudi 14 mai en remplacement de Karine Cécilia Arissani, qui a été promue conseillère du ministre de la Culture et des Arts.

Le nouveau patron de l’ARTF prend les commandes d’une institution dont il maitrise bien les défis pour avoir précédemment occupé les fonctions de secrétaire exécutif adjoint. A la tête de l’ARTF, Prosper Ekomesse Nguema aura désormais la mission de s’assurer de l’état d’exploitation optimale sur le plan commercial, technique et sécuritaire du chemin de fer Transgabonais, démarré en 1986, qui joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du Gabon, ainsi que pour désenclaver l'intérieur du pays.

Au titre des missions qui l’attendent, il devra piloter l’exécution du Programme de remise à niveau de la voie (PRN), qui consiste au remplacement des traverses en bois par des traverses bibloc sur 647 km de voies ferrées, le traitement complet des 83 zones identifiées comme instables, la réhabilitation et la construction des gares, et l’amélioration continue des conditions de travail des agents de l’ARTF. Il devra également s’atteler à rendre opérationnels et exécutoires tous les textes d’application issus de la loi d’orientation sur les transports en matière ferroviaire.

L’ARTF a été créée par l’ordonnance N°017/PR du 25 février 2010. Dotée d’une autonomie technique, administrative et financière, elle veille au respect et à l'application de la réglementation en matière ferroviaire, ainsi qu'au respect des engagements réciproques du concessionnaire et du concédant. Elle bénéficie aujourd’hui d’une subvention étatique de l’ordre de 170 millions FCFA par an contre 1 milliard FCFA en 2010.



Romuald Ngueyap

