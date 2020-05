Air Burkina envoie son personnel en chômage technique pour une période de 3 mois

(Agence Ecofin) - « Considérant l’impact du coronavirus sur la situation financière de la compagnie […] le personnel d'Air Burkina est mis en chômage technique partiel à compter du 15 mai pour une période de trois mois », peut-on lire dans la décision signée vendredi dernier par Blaise Sanou, le directeur général.

Ainsi le transporteur national du Burkina Faso, qui est à l’arrêt depuis le 29 mars, ne reverra sans doute pas les airs avant août 2020. En crise de liquidités, Air Burkina « versera à chaque employé une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut ».

« Pendant la période de chômage technique, le personnel est tenu de rester à la disposition d’Air Burkina », précise Blaise Sanou, rappelant que « la présente décision annule toute disposition antérieure contraire, notamment la mise en congé de certains salariés ».

Dans une précédente circulaire en date du 17 avril, le patron d’Air Burkina se montrait déjà pessimiste quant à la reprise des opérations. « Aucun vol commercial n’est prévu entre avril et juin. De plus, les ouvertures de lignes sur Libreville et Abuja prévues pendant cette période sont reportées à des dates ultérieures », déclarait-il.

Ces trois mois supplémentaires de suspension d’activités permettront vraisemblablement à Air Burkina d’accélérer les négociations en cours avec l’investisseur américain, African Global Development, pour sa reprise partielle. Dans une interview accordée à Jeune Afrique le 30 avril, Blaise Sanou révélait que si les négociations « déjà très avancées » aboutissent, la dette estimée à 23 millions de dollars serait apurée. Le repreneur américain s’engage également à renforcer la flotte d’Air Burkina avec l’apport de nouveaux avions, dont un Airbus 220, dans un délai de 60 à 90 jours.

Romuald Ngueyap

