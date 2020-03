Royal Air Maroc : d'ici mai, la baisse du trafic dépassera les 30% et la situation risque de se dégrader

(Agence Ecofin) - La pandémie de coronavirus (Covid-19) qui sévit à travers le monde a de sérieuses incidences sur la clientèle et les finances de Royal Air Maroc (RAM). Dans une interview accordée à L’Economiste, le mardi 17 mars 2020, le PDG de la compagnie nationale marocaine, Abdelhamid Addou, affirme que « le rythme des réservations pour les mois de mars, avril et mai 2020 continue de baisser jour après jour ».

« Après une forte croissance des ventes depuis janvier (+22%), la tendance s’est subitement inversée à partir du 24 février », ajoute le PDG.

« Depuis le 1er mars, et jusqu’au 31 mai, la baisse du trafic dépassera les 30%. La situation risque de se compliquer davantage avec les restrictions instaurées par plusieurs pays, notamment l’Italie, l’Arabie saoudite, etc. [...] La dernière annulation s’applique à toutes les destinations en Italie jusqu’au 3 avril. Cela concerne Bologne, Rome et Turin. S’y ajoutent les vols vers Milan et Venise, qui avaient été annulés la veille. Il s’agit d’une moyenne de 30 000 passagers par mois », confie monsieur Addou.

Fort de ce constat, la RAM a lancé un plan de réduction de sa voilure, afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur sa trésorerie. « Ce plan se décline en plusieurs actions, qui ont pour objectif de réduire les coûts d’investissement et de fonctionnement (gel des recrutements, gestion des congés, arrêt des achats hors besoins d’exploitation courante, etc.), ainsi qu’une adaptation des capacités offertes pour tenir compte de l’effondrement de la demande », explique le patron de la compagnie.

Le Maroc enregistre déjà 49 cas d’infections au Covid-19, dont deux décès. Avec les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement marocain et plusieurs pays qu’elle dessert, notamment en Afrique, on s’attend d’ici peu à l'immobilisation de plus de la moitié de la flotte de la RAM, soit une trentaine d’avions.

Romuald Ngueyap

