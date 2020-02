Guinée : un contrat de concession de 25 ans signé avec ADP et Africa50 pour l'aéroport de Gbessia

(Agence Ecofin) - La Guinée vient de signer une convention de concession avec le groupe français ADP et la plateforme Africa50 pour le développement et le financement de la modernisation et l’extension de l’aéroport international de Gbessia, a-t-on appris lundi 17 février 2020.

Le nouvel accord s’étalant sur 25 ans, porte sur la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal qui devrait permettre de doubler la capacité actuelle du site, en la portant à un million de passagers nationaux et internationaux. Une nouvelle aérogare pour le fret ainsi qu’une aire de stationnement seront également réalisées, en plus de la rénovation et de l’extension de la piste et des voies de circulation principales de l’aéroport de Gbessia.

« Le groupe ADP, l'un des leaders mondiaux du développement et de l'exploitation aéroportuaire, apportera son savoir-faire en matière d’opérations aéroportuaires. Africa50, plateforme panafricaine d’investissement en infrastructures, apportera son expertise en termes de développement et de financement de projets et assurera la liaison entre les investisseurs privés et le gouvernement guinéen, l’un de ces Etats actionnaires », indique un communiqué obtenu par l’Agence Ecofin. Ce projet devrait permettre à ce pays ouest-africain de profiter de la croissance de 5% par an prévue pour le nombre de passagers qu’enregistrera l’Afrique, d’ici 2035.

Notons que le nouveau projet sera porté par la Société de gestion de l’aéroport de Gbessia (SOGEAG) détenue à 34% par le gouvernement guinéen ainsi qu’Africa50 (33%) et le groupe ADP (33%). Le cap du million de passagers par an est prévu pour être atteint, d’ici 2031.

Moutiou Adjibi Nourou