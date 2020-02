Maroc : plus de 273 millions de passagers transportés depuis 2011 par le tramway de Rabat-Salé

(Agence Ecofin) - Le tramway de Rabat-Salé se porte bien, autant sur le plan financier qu’opérationnel. Depuis son lancement en mai 2011, la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) totalise à ce jour plus de 273 millions de passagers transportés sur son réseau.

Selon les chiffres communiqués à l’Agence marocaine de presse (MAP), le tramway de Rabat-Salé, qui s’étend sur un linéaire de 19 km, transporte en moyenne 110 000 voyageurs au quotidien du lundi au vendredi. Les proportions le week-end (samedi et dimanche) connaissent une baisse pour se situer à 70 000. Nous avons alors une moyenne annuelle de 32,9 millions de voyageurs.

Selon la STRS, la santé financière de la compagnie est relativement bonne, car « les ratios de couverture des charges d’exploitation par les recettes sont en moyenne de 94,5 %, ce qui constitue “une performance” en comparaison avec le benchmark de réseaux comparables ».

L’optimisation du réseau, le taux de fréquentation élevé et la bonne maîtrise des charges d’exploitation justifient en partie cette performance, en hausse continue.

En début de mois, le groupement Egis/CID a remporté un contrat pour le projet d’extension du tramway. Selon Egis, le projet prévoit des extensions à l’est et au sud de l’agglomération sur un linéaire de 30 km au total. Une fois achevé, le nouveau circuit permettra de relier les gares de Rabat ville avec celles de Rabat Agdal et de Témara, ainsi que l’aéroport de Rabat-Salé et le nouveau quartier de Technopolis.

Romuald Ngueyap

