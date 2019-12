En 2020, Royal Air Maroc deviendra la première compagnie africaine à rejoindre l’alliance Oneworld

(Agence Ecofin) - Royal Air Maroc (RAM) deviendra officiellement un membre de Oneworld le 31 mars 2020. C’est la résultante du vote à l’unanimité, des treize compagnies membres, intervenu le mardi 10 décembre 2019.

« Entre l’invitation et l'intégration officielle, nous aurons mis 15 mois pour faire partie intégrante de la prestigieuse alliance Oneworld, alors que la moyenne du processus d'intégration va de 18 à 20 mois », s’est félicité Hamid Addou, le président-directeur général de la compagnie nationale marocaine.

« Cela s'explique en grande partie par le fait que nos systèmes étaient à un niveau supérieur qui facilitait leur mise en cohérence avec ceux de l'alliance », a-t-il ajouté.

RAM sera la première compagnie africaine à être membre à part entière de Oneworld. L'Afrique est le seul continent où l'alliance n'avait, jusque-là, aucun membre. Avec son réseau de plus de 100 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc ajoutera 34 nouvelles destinations et 21 pays à la carte de l’alliance. Ce qui portera son réseau à 1 069 aéroports dans 178 pays et territoires.

Les membres actuels de Oneworld sont : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7, SriLankan Airlines et Iberia.

Toutes ces compagnies constituent près de 3 500 avions, et plus de 1 000 destinations à travers le monde. C’est le troisième plus important regroupement de compagnies après Star Alliance (dont sont membres Egyptair, South African Airways, Ethiopian Airlines) et SkyTeam (dont est membre Kenya Airways).

