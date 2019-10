Le Kenya inaugure le deuxième tronçon de 120 km du Standard Gauge Railway construit par la Chine à 1,5 milliard USD

(Agence Ecofin) - Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a officiellement inauguré, le mercredi 16 octobre 2019, le deuxième tronçon du Standard Gauge Railway (SGR) qui relie Nairobi à la ville de Naivasha, dans la région de Rift Valley.

Ce segment de 120 km dont le coût s’élève à 1,5 milliard de dollars a été financé et exécuté par la Chine. Il compte 12 gares sur son tracé et rejoint une autre ligne de 3,2 milliards de dollars, également construite sur fonds chinois, qui depuis 2017 connecte Mombasa à la capitale Nairobi.

La mise en service de Nairobi-Naivasha va renforcer la compétitivité des produits manufacturés du Kenya à l’étranger. L'un des avantages immédiats attendus sera une réduction significative des coûts du fret du port de Mombasa vers des pays tels que l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie, soutiennent les experts kenyans.

À terme, le SGR s’entendra jusqu’à Malaba à la frontière ougandaise. Les discussions sont toujours en cours avec la Chine pour le financement du dernier segment, dont le coût est estimé à 3,7 milliards de dollars.

Soulignons toutefois que ce méga projet n’a pas manqué de susciter des critiques notamment pour son coût de réalisation qui serait quatre fois plus élevé que le coût initial. Le gouvernement, en réponse, a expliqué que les coûts supplémentaires étaient dus aux contraintes techniques et géologiques qui ont nécessité la construction de plusieurs ponts et tunnels sur le tracé.

Romuald Ngueyap



