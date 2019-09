La Tanzanie va étendre son réseau national de gazoducs

(Agence Ecofin) - Evaline Rweikiza, une responsable de la société publique tanzanienne du pétrole (TPDC), a confié à Reuters que le pays envisage d’étendre de 30 km son réseau national de gazoducs, de la capitale Dar es-Salaam vers la ville voisine de Bagamoyo. Cette dernière, située dans l'est de la Tanzanie, est une ville en pleine expansion et abrite nombre de grandes et moyennes usines.

Pour cela, un appel d’offres pour sélectionner un contractant sera lancé en octobre prochain, au plus tard.

« Nous ciblons tous les ménages, les institutions et les usines dans cette zone », a déclaré la responsable qui dirige le projet d’extension, prévu pour s’achever au début de l’exercice financier 2020-2021.

Cette initiative s’inscrit surtout dans la droite ligne du projet gouvernemental qui consiste à remplacer les sources d'énergie plus coûteuses comme le charbon et le diesel importé par le gaz naturel.

En mai dernier, le ministère tanzanien de l'Energie a déclaré que la consommation de gaz naturel du pays avait augmenté de 84 % pour atteindre 59,2 milliards de pieds cubes en 2018, comparativement aux trois dernières années précédentes.

La Tanzanie dispose de réserves de gaz récupérables estimées à plus de 57 Tcf, principalement dans des champs en offshore.

Olivier de Souza