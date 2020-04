Mozambique : le Covid-19 entraîne une hausse du trafic fret au port de Beira

(Agence Ecofin) - Depuis l’apparition du Covid-19 en Afrique australe, le port central de Beira au Mozambique observe un regain d’activités sur son terminal fret. Et pour cause, la plateforme est devenue une alternative grandement sollicitée depuis que les pays de la région, notamment l'Afrique du Sud, ont fermé leurs frontières.

Cité par Radio Mozambique, Jan de Vries (photo), le PDG de Cornelder de Moçambique (CdM), la société exploitante du port de Beira, garantit que cette année la plateforme traitera 2,5 millions de tonnes de marchandises.

A l’en croire, les navires qui arrivent régulièrement à Beira transportent principalement des denrées alimentaires et des engrais destinés aux pays enclavés tels que le Zimbabwe et la Zambie. Par la route et le rail, le port de Beira ravitaille également le Botswana, le Malawi et certaines parties de la République démocratique du Congo.

Romuald Ngueyap

