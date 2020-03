Coronavirus : le Soudan ferme tous ses aéroports, ports et frontières terrestres

(Agence Ecofin) - Le Conseil souverain du Soudan a ordonné lundi la fermeture de tous les aéroports, ports et points de passage terrestres du pays dans le but de contenir la propagation du coronavirus (Covid-19).

« Seuls les vols cargo programmés et autres vols humanitaires sont autorisés à s'opérer au cas par cas, à la suite d’une demande préalable », indique une note de la direction de l’autorité de l’aviation civile, qui précise par ailleurs que « les vols domestiques comprenant les vols de service pétrolier doivent obtenir une approbation avant de s’opérer ».

Le Conseil a également déclaré une urgence de santé publique alors que le pays enregistre un cas de décès lié à l’infection au coronavirus.

Le Soudan rejoint ainsi d’autres pays africains et au-delà, qui ont pris une série de mesures de prévention alors que la pandémie continue de se répandre de façon inquiétante à travers le monde.

Au lundi 16 mars, on dénombrait plus de 182 000 cas d’infections, dont près de 7 100 décès, à l’échelle mondiale. L’Afrique, pour sa part, totalise 447 cas répartis dans 30 pays. Le continent dénombre 10 décès, dont 4 en Egypte, 4 en Algérie, 1 au Maroc et 1 au Soudan.



Romuald Ngueyap