Pour améliorer la sécurité routière, l’ile Maurice va mettre sur pied la National Road Safety Observatory

(Agence Ecofin) - C’est l’une des principales décisions du Conseil des ministres qui s’est tenu le vendredi 14 février 2020. Selon le ministre mauricien du Transport, Alan Ganoo (photo), la National Road Safety Observatory sera mise en place en collaboration avec l’université de Maurice, conformément à la « National Road Safety for Mauritius 2016-2025 ».

La nouvelle entité aura pour mission « d’entreprendre des recherches en matière de sécurité routière, de dispenser des formations, de coordonner la collecte des données, de surveiller, de communiquer et de servir de centre d'excellence pour la sécurité routière ».

Selon les sources gouvernementales, les routes mauriciennes ont fait près de 140 morts en 2019. Conformément à la « National Road Safety for Mauritius 2016-2025 », le pays veut réduire d’ici 2025 de 50% le nombre de blessés graves et de personnes tuées dans les accidents de la route.

Ce document de suivi a défini dix domaines d'action stratégiques pour améliorer la sécurité routière. À savoir la mise en place d'un programme de recherche et développement ; l'amélioration des normes de sécurité de l'infrastructure routière ; la réorganisation du contrôle technique des véhicules ; la mise en place d'une stratégie de communication efficace ; le renforcement de la loi sur la circulation routière et son application ; le développement de nouvelles perspectives pour dispenser une éducation à la sécurité routière ; la réingénierie du système de permis de conduire ; la prestation de soins après un accident et de l'aptitude médicale à conduire ; la réduction des coûts des accidents et le financement de la stratégie de sécurité routière ; et la création d'une Académie de la sécurité routière.

Romuald Ngueyap

