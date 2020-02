Le Rwanda signe un nouvel accord bilatéral sur les services aériens avec la Tunisie, c’est son 101e accord du genre

(Agence Ecofin) - Le Rwanda continue de densifier sa coopération en matière de transport aérien. Lundi 10 février 2020, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Vincent Biruta, et le secrétaire d’État aux Affaires étrangères tunisien, Sabri Bachtobji, ont signé un accord bilatéral sur les services aériens (Basa) entre le Rwanda et la Tunisie.

Les documents ont été paraphés en marge du 33e sommet de l’Union africaine. Il s’agit du 101e Basa signé par le Rwanda. Il intervient trois jours seulement après celui conclu entre le Rwanda et la Somalie.

La signature de tous ces accords s’inscrit dans le cadre de l’implémentation du Marché unique du transport aérien africain (Mutaa), et de la Zone de libre-échange continentale (Zlec).

« Il s'agit de faire en sorte que le libre-échange, la libre circulation des services, la libéralisation du ciel africain soient une réalité. Donc, nous donnons l'exemple en veillant à ce que cela se produise », a déclaré Claver Gatete, le ministre rwandais de l'Infrastructure.

La signature de ces différents accords aériens intervient moins de quatre semaines après la promesse de Paul Kagame, le président du Rwanda, d’exempter de visa les citoyens des pays membres de l'Union africaine (UA), de la francophonie et du Commonwealth. Ce sont plus de 90 pays qui seront concernés par cette mesure d’exemption. Au final, ces Basa représentent autant de potentiels nouveaux marchés pour Rwandair, la compagnie nationale.

Romuald Ngueyap

