Le Kenya, l'Ethiopie et le Soudan du Sud se tournent vers le crowdfunding pour accélérer le financement du corridor LAPSSET

(Agence Ecofin) - Le Kenya et ses voisins sans littoral, l'Ethiopie et le Soudan du Sud, utiliseront le financement participatif pour lever les milliards nécessaires pour construire des infrastructures reliant leurs économies dans le cadre du corridor LAPSSET.

C’est l’une des résolutions contenues dans le protocole d’accord signé le 14 janvier 2020 à Mombasa, entre l’ambassadeur d'Ethiopie au Kenya, Melos Alem, le sous-secrétaire d'Etat sud-soudanais aux Transports, David Hassan, le représentant du développement des infrastructures à la Commission de l'Union africaine, Raila Odinga, et le ministre kenyan des Transports, James Macharia.

En vertu de ce protocole, les trois Etats ont également convenu d'une allocation budgétaire commune pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Le corridor LAPSSET (Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor), lancé le 2 mars 2012, cherche à relier les trois Etats via le rail, les aéroports, les routes et les oléoducs.

Ce mégaprojet, soutenu par l’Union africaine, consiste en la réalisation de sept projets d'infrastructure clés commençant par un nouveau port de 32 postes d’amarrage à Lamu (Kenya), lequel devrait devenir le plus important port maritime d’Afrique de l’Est ; la construction des autoroutes interrégionales de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba (Soudan du Sud), Isiolo à Addis-Abeba (Ethiopie) et Lamu à Garsen (Kenya) ; la construction d’un pipeline de pétrole brut de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba ; d’un Oléoduc de Lamu à Isiolo, Isiolo à Addis-Abeba.

Le projet prévoit aussi la construction des lignes ferroviaires interrégionales à voie standard de Lamu à Isiolo, Isiolo à Juba, Isiolo à Addis-Abeba et Nairobi à Isiolo ; la construction d'aéroports internationaux : un à Lamu, un autre à Isiolo et le troisième dans les environs du lac Turkana ; la construction d’un barrage polyvalent le long de la rivière Tana ainsi que de trois sites touristiques.

A terme, la phase 2 du projet va consister à établir un réseau routier reliant l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest avec la réalisation d’une interconnexion transcontinentale est-ouest, qui reliera le port de Lamu aux ports maritimes de Douala et de Kribi (Cameroun) via Juba et Bangui, a déclaré Raila Odinga.

Romuald Ngueyap

