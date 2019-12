Allan Kilavuka, le patron de Jambojet prend provisoirement les commandes de Kenya Airways

(Agence Ecofin) - Kenya Airways a trouvé le remplaçant provisoire du Polonais Sebastian Mikosz, qui quittera ses fonctions à la fin du mois.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 16 décembre 2019, la compagnie nationale kenyane a annoncé la nomination d’Allan Kilavuka au poste de président-directeur général intérimaire, en attendant le recrutement d’un DG « doté de l'expérience et des connaissances nécessaires ».

Actuel président-directeur général de Jambojet, Allan Kilavuka prendra ses fonctions le 1er janvier 2020, après le départ de Mikosz. Il cumulera ses fonctions de patron de la filiale à bas coût de Kenya Airways, et de chef de la maison mère.

Entretemps, le processus de recrutement d’un nouveau PDG se poursuit. Il a été lancé depuis la décision de Sebastian Mikosz en juin 2019, de quitter la compagnie aérienne à la fin de l’année ; soit cinq mois avant le terme de son contrat.

Allan Kilavuka arrive dans un contexte de nationalisation de la compagnie aérienne, initiative validée par le Parlement le 23 juillet 2019. Interrogé par Reuters fin juillet 2019, David Pkosing, le président de la Commission des transports du Parlement kenyan, a déclaré qu'il faudrait au moins 21 mois pour que l'Etat reprenne le contrôle total de Kenya Airways.

Actuellement, le capital de l’entreprise est détenu par plusieurs entités. L’Etat kenyan a 50,1 % ; KQ Lenders Co 2017 Ltd détient 39,1 % ; Air France-KLM émarge à hauteur de 7,95 %. D’autres structures telles que Mike Maina Kamau, Galot International Ltd et Parametric Portfolio Associates LLC se partagent les 2,75 % restants.

Romuald Ngueyap

