Le BAD octroie 345 millions EUR pour le financement d'un projet routier transnational qui connecte le Kenya à la Tanzanie

(Agence Ecofin) - Le Kenya et la Tanzanie vont bénéficier d'un financement de 345 millions d'euros de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’exécution d'un projet routier transnational, a annoncé le conseil d'administration de l’institution à Abidjan jeudi dernier.

Les fonds alloués, sous forme de prêts, seront affectés à la construction de la phase 1 des routes Mombasa-Lunga Lunga-Horohoro et Tanga-Pangani-Bagamoyo. 175 km sont concernés par cette première phase, répartie en 121 km de tronçon entre Mkanga-Pangani coté tanzanien et 54 km de section entre Mombasa et Kilifi au Kenya.

Le projet, dont le coût total s’élève à 399,7 millions d'euros, bénéficie par ailleurs d’une subvention de 30 millions d'euros de l’Union européenne. Il devrait bénéficier à plus de trois millions de personnes au Kenya et en Tanzanie.

On s’attend aussi à « des retombées bénéfiques pour les pays de l'arrière-pays tels que la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud qui dépendent du port Mombasa comme passerelle vers les marchés mondiaux », a déclaré Hussein Iman, directeur régional en charge des infrastructures, du secteur privé et de l’industrialisation à la BAD.

Romuald Ngueyap

