Le Nigeria octroie 5,3 milliards USD pour la construction de la ligne ferroviaire Ibadan-Kano (800 km)

(Agence Ecofin) - Le gouvernement fédéral a approuvé la construction de 800 km de voie ferrée à écartement standard (SGR), entre Ibadan et Kano, d'une valeur de 5,3 milliards de dollars.

L’information a été révélée jeudi dernier par le ministre des Transports, Rotimi Amaechi, en marge du 3e Forum interactif des parties prenantes du secteur maritime tenu à Lagos. Il a également indiqué que le ministère avait sollicité un financement pour le démarrage du réseau ferroviaire côtier reliant Port Harcourt à Warri.

La ligne de rail Ibadan-Kano fait partir du chemin de fer SGR Lagos – Kano, en chantier, traversant le Nigeria du port de Lagos, sur l'océan Atlantique, à Kano près de la frontière avec le Niger.

Débuté en 2006, le projet de modernisation du rail, long de 2788 km, a été divisé en segments.

Actuellement, seul le tronçon entre Abuja et Kaduna,187 km, est achevé et les services ont officiellement commencé en juillet 2016. Le segment entre Lagos et Ibadan (156 km) est en construction. Les travaux – exécutés et financés en partie, par la China Civil Engineering Construction Corporation – sont prévus pour s’achever en mai 2020, après plusieurs mois de retard.



