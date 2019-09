Cameroun : le projet de construction d’un troisième pont sur le Wouri prend forme

(Agence Ecofin) - La modernisation des infrastructures routières se poursuit à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le gouvernement vient de valider le projet de construction d’un troisième pont sur le fleuve Wouri, et la construction de l’autoroute Douala – Limbe, ville située dans la région du Sud-Ouest, rapporte le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat public-privé (PPP) avec l’appui de la Banque mondiale, une réunion de concertation s’est tenue à Yaoundé le 6 septembre 2019, entre les responsables de l’institution, ceux du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), et de certaines administrations concernées. Ladite réunion portait sur l’examen des critères de sélection et de priorisation, en vue du lancement des études de faisabilité.

Long d’environ 2 km, le nouveau pont sera érigé en trois compartiments de 600 m chacun. Prévue plus en amont du fleuve, l’infrastructure reliera l’entrée est de la cité économique au port autonome de Douala (PAD). Sa mise en service facilitera le transport des marchandises vers le Tchad et la République centrafricaine.

S’agissant de l’autoroute Douala – Limbe, elle permettra de relier le port fluvial de la ville balnéaire à la capitale économique du Cameroun. Elle facilitera également l’accès à la Sonara (Société nationale de raffinage), et de ce fait le transport des produits pétroliers.



Romuald Ngueyap



