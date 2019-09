Ethiopian Airlines atteint le cap historique de 12 millions de passagers pour l’année fiscale 2018/2019

(Agence Ecofin) - En dépit du crash en mars de son Boeing 737 MAX, Ethiopian Airlines vole toujours plus haut dans le ciel africain. La compagnie a réalisé une hausse globale de ses performances financières et opérationnelles pour l’année fiscale 2018/2019 clôturée le 30 juin.

Dans une sortie médiatique la semaine dernière, le PDG d’Ethiopian, Tewolde Gebremariam, a indiqué sans donner de chiffres détaillés que la compagnie a dégagé un bénéfice net en hausse de 18 % sur cette période. Ce bénéfice s’établissait à 6,8 milliards ETB soit 210 millions EUR pour l’exercice précédent, 2017/2018.

Sur la même période, le trafic passager a bondi de 14 %, franchissant pour la première fois la barre des 12 millions d’individus contre 10,6 millions pour 2017/2018.

Cette performance est d’autant plus exceptionnelle compte tenu de l’environnement opérationnel et concurrentiel très difficile en Afrique, où le prix du carburant, le principal facteur de coût de la compagnie, est en moyenne 30 % plus cher.

Ethiopian Airlines réalise aussi cette prouesse dans un contexte marqué par la pénétration agressive des transporteurs étrangers sur le marché africain ; l’industrie aérienne africaine devant collectivement perdre de l’argent.

Tewolde Gebremariam a cependant souligné que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a impacté le fret mondial. En attendant la publication des résultats définitifs, il a indiqué que le trafic fret d’Ethiopian a connu une baisse, en deçà des 400,339 tonnes transportées au cours de l’exercice précédent.

La compagnie s’attend toutefois à une hausse de ses recettes d’exploitation. Durant l’exercice 2017/2018, celles-ci ont grimpé de 43 % pour atteindre à 89,1 milliards ETB soit 2,7 milliards EUR.

Après avoir franchi et dépassé le cap des 100 avions en 2018, la compagnie envisage d’introduire un total de 25 nouveaux appareils au cours de l’exercice courant (2019/2020), ceci conformément à son plan stratégique sur 15 ans, Vision 2025.

Ethiopian Airlines compte actuellement 117 avions dont neuf nouveaux réceptionnés cette année.

Romuald Ngueyap



