Le groupe libanais Mikano International Ltd veut lancer une usine de montage de voiture au Cameroun

(Agence Ecofin) - La société libanaise Mikano International Ltd, déjà présente à Abuja au Nigeria, veut faire du Cameroun, sa prochaine base en Afrique avec le lancement d’une usine de montage de voitures.

C’est le message qu’est venu transmettre son Directeur général Mofid Karameh, qui a été reçu en audience le mercredi 10 juillet à Yaoundé 2019 par le Premier Ministre camerounais, Joseph Dion Ngute. «Nous sommes en train d’ouvrir des usines. On va monter des voitures et des motocycles. On a les financements et on attend du gouvernement qu’il nous accorde les facilités nécessaires», a déclaré l’homme d’affaires libanais.

Mikano International Ltd envisage également d’implanter des unités de montage de générateurs électrogènes, sans exclure des investissements parallèles dans la construction de logements sociaux. Pour l’instant, il s’est voulu peu loquace sur la date du lancement du projet, encore moins sur le nombre d’emplois que cela génèrera.

Rappelons que la Cameroun dispose déjà d’une unité de montage de véhicules. La Société de Transformation du Bus (SOTRABUS), basée à Bonabéri dans la zone industrielle de Douala, est spécialisée dans la construction de bus de transport de 45 à 70 places ; En septembre 2018, le gouvernement camerounais avait également procédé, dans la même zone, à la pose de la première pierre d’une usine de montage et d’assemblage de voitures « Made in Cameroon ». Les premiers voitures sont attendues d’ici 2020, selon les autorités camerounaises.



Romuald Ngueyap