Maroc : le transport aérien bat des records historiques

(Agence Ecofin) - Trafic international, dessertes domestiques, transport du fret ou de passagers… Le transport aérien au Maroc a battu tous ses records pendant ce mois de juin 2019.

C’est en tout cas ce qu’il faut retenir des chiffres publiés ce lundi 15 juillet 2019 par l’Office national des aéroports (ONDA). De manière générale, les aéroports du pays ont accueilli 2 093 323 passagers pendant cette période ; soit plus de 439 000 passagers de plus par rapport à la même période l’année dernière. Le pays enregistre donc une évolution record de +26,54% ; « un taux de croissance jamais atteint », commente l’ONDA.

Le trafic aérien international affiche également une évolution à deux chiffres de

l’ordre de +23,71 % par rapport à la même période de l’année précédente ; soit 1 848 917 passagers accueillis. « Cette évolution s’explique par la bonne performance enregistrée par la majorité des marchés. » Avec 244 406 passagers, le trafic domestique affiche une forte hausse de l’ordre de +52,97% par rapport à la même période de l’année 2018.

Dans les détails, celui de l’Amérique du Nord est en tête des progressions du mois avec une croissance de +36,92%, « sous l'effet de la création de nouvelles liaisons avec les Etats Unis ». De même, les marchés de l’Europe, des Moyen et Extrême Orient, et de l’Afrique ont enregistré de fortes hausses de l’ordre respectivement de +24,72% ; +17,63% et 16,60%. Ce mois de juin a été également marqué par la forte croissance au niveau du trafic aérien avec les pays du Maghreb ; avec un taux d’évolution de +28,63%.

Plaque tournante du transport aérien dans le pays, l’aéroport Mohammed V enregistre un taux de croissance record ; avec une évolution de +22,82%. Il a accueilli pendant ce mois de juin 2019, 877 655 passagers. Le pic de trafic a été observé le samedi 30 juin avec 38 776 passagers accueillis. Les autres aéroports ne sont pas en reste. Ils ont eux aussi enregistré des taux d'évolution importants à deux chiffres : Tanger : 38,57 %, Marrakech Menara : 36,23 %, Nador : 29,82 et Fès Saiss : 25,24%.

Le transport du fret est lui aussi à nette progression. Il a enregistré en juin 2019, une augmentation de +3,99% par rapport à la même période de l’année 2018. Il a ainsi atteint 7411,98 tonnes, contre 7127,33 tonnes enregistrés en juin 2018.



Romuald Ngueyap