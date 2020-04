L’Autorité des ports de Djibouti accorde trois mois d’exemption de frais de manutention au fret éthiopien

(Agence Ecofin) - En temps de crise, on se serre les coudes. A compter de ce 16 avril, le fret éthiopien destiné à l'exportation sur les plateformes de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti (DPFZA) se verra accorder des frais de manutention de terminal gratuits pendant 60 jours, a indiqué un communiqué de l’organisme.

« Nous espérons que la Corne de l'Afrique et la mer Rouge seront pleinement ouvertes au commerce avec le monde d'ici là. Nous encourageons les compagnies maritimes internationales, les transporteurs terrestres (compagnies de chemin de fer et de transport routier) et les transitaires à faire eux aussi un geste de bonne volonté », a déclaré Aboubaker Omar Hadi (photo), président de la DPFZA.

Récemment, l'Autorité a démenti des rumeurs publiées sur diverses plateformes médiatiques concernant la restriction de l'entrée de cargaisons éthiopiennes à Djibouti. L'entreprise a déclaré qu'aucune mesure restrictive de ce type n'était imposée pour interrompre l'approvisionnement ou le transit de marchandises.

Elle a en outre déclaré que « l'Éthiopie est un pays frère et Djibouti a toujours montré son engagement résolu et sa détermination à maintenir cette relation stratégique et fraternelle ».

Romuald Ngueyap

Lire aussi : Djibouti lance la plus grande zone franche internationale en Afrique pour un investissement total de 3,5 milliards $