En 2019, l’aéroport international de Dakar a traité près de 2,5 millions de passagers et vise 3 millions cette année

(Agence Ecofin) - L’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a connu une bonne année 2019. Pour sa deuxième année d’exploitation, la principale porte d’entrée du Sénégal a enregistré une croissance de son trafic passager.

C’est ce qu’a révélé Xavier Mary, le directeur général de LIMAK-AIBD-SUMMA (LAS), le gestionnaire de l’aéroport de Dakar, le mercredi 15 janvier 2020, en marge de la cérémonie de présentation des vœux organisée par l’entreprise.

On retient que la plateforme a accueilli 2 491 185 passagers au cours de l’année achevée. On constate donc une augmentation de 4,69 % avec les transits, et de 5,93 % hors transit. Pour parvenir à ces résultats, l’AIBD a profité du développement d’Air Sénégal, qui en a fait son hub.

« Même si nous conservons notre place de leader en Afrique de l’Ouest, je pense que nous aurions mérité mieux », estime le directeur général. La faute à la faillite d’Aigle Azur, et aux départs de Camair-Co et South African Airways.

Pour cette année 2020, LAS vise deux nouvelles certifications, a promis Xavier Mary. Il s’agit de la certification niveau 2 (Reduction) du programme Airport Carbon Accredition (ACA). Pour rappel, la plateforme de Dakar détient déjà le premier niveau de cette certification. Il faudra aussi obtenir le certificat ISO 14001, après avoir décroché en 2019 la certification ISO 9001. Au pire, il faudra au moins maintenir les certificats déjà obtenus, en gardant le niveau de conformité actuel.

A en croire Xavier Mary, il sera également question de s’inscrire à l’ASQ du Conseil international des aéroports (un programme qui évalue la qualité des services aéroportuaires), et « monter dans le classement ». Il faudra par ailleurs, améliorer le score des Smiley Box, en passant de 79 % à 82 % de satisfaction client, maitriser les coûts et les dépenses. Mieux encore, atteindre, en collaboration avec Air Sénégal, les 3 millions de passagers par an.

Romuald Ngueyap

