Zimbabwe : un constructeur russe va fournir 100 wagons de transport de marchandises à la compagnie nationale des chemins de fer

(Agence Ecofin) - Les chemins de fer nationaux du Zimbabwe (NRZ) et la compagnie russe United Wagon Company (UWC) ont signé un contrat pour la fourniture de 100 nouveaux wagons de type gondole (à toit ouvert).

Ce matériel roulant, qui sera livré dans les 12 mois suivant la finalisation de l’accord de financement en cours, sera destiné au transport du charbon, des minerais et des cargaisons ensachés entre le Zimbabwe et les pays de la sous-région.

En vertu du contrat, UWC fournira un lot de pièces de rechange, d’outils spéciaux et d’équipements d’essai. UWC fournira également à la NRZ une gamme de services d’assistance après-vente, y compris la formation du personnel local chargé des opérations de maintenance.

Selon les spécifications, chaque wagon aura une capacité de chargement de 54 t et un volume de caisse de 65 m3. Il sera équipé de bogies de charge d’essieu de 18,6 t. Et ceci, conformément aux normes internationales et aux exigences spécifiques liées à la conduite de wagons de fret dans les zones à climat subéquatorial et tropical.

À moyen terme, « nous serons prêts à négocier davantage de fournitures pour différents types de wagons, y compris les wagons-citernes, les wagons plats et les wagons couverts, ainsi que les conditions de mise en place d'un réseau d'installations de maintenance et de montage des wagons au Zimbabwe », a indiqué Lewis A. Mukwada, directeur général de la NRZ.

Romuald Ngueyap

