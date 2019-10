Cameroun : la BAD accorde un prêt de 12 milliards FCFA pour la construction d’un axe routier vers le Nigeria

(Agence Ecofin) - Suspendu depuis plusieurs mois déjà, le projet d’aménagement de la Ring Road, axe vital qui relie le Nord-Ouest du Cameroun au Nigeria, devrait franchir un nouveau cap.

Une décision du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, rendue publique le 11 octobre 2019 habilite le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer un accord de prêt avec la Banque africaine de développement (BAD), qui va mettre à la disposition du Cameroun 17,96 millions d'euros (11,781 milliards FCFA) pour financer cet important projet. Il s’agit d’un prêt approuvé par la banque continentale en novembre 2018.

La Ring Road, également connu sous le nom de route nationale n° 11 est longue de 357 km. Traversant six des sept chefs-lieux de département de la région du Nord-Ouest, elle forme une boucle autour des axes Bamenda-Ndop-Kumbo-Nkambe-Misaje-Nyos-Weh-Wum-Bamenda. Le coût total des travaux est estimé à environ 143 milliards FCFA.

Une fois achevé, cet axe permettra non seulement de désenclaver cette partie du pays, mais contribuera également à booster les échanges économiques et commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria.

Selon les autorités camerounaises, cette route entraînera, en plus des économies sur les coûts d'exploitation des véhicules, l'augmentation du revenu des ménages et la réduction des pertes post-récolte. Elle favorisera la création de près de 3 000 emplois pour les femmes et les jeunes.

A cette date, seul le tronçon Ndop-Kumbo, d'un linéaire de 60,5 km, est achevé. Le ralentissement des travaux s’explique en partie par la résurgence des mouvements sécessionnistes dans cette partie anglophone du Cameroun depuis 2016.

Romuald Ngueyap

