La BERD octroie un prêt de 25 millions EUR pour la construction du premier port sec d'Egypte dans la ville du 6 octobre

(Agence Ecofin) - Forte de 100 millions d'habitants et d'une économie en pleine croissance, l'Egypte a besoin d'investissements urgents dans ses capacités infrastructurelles afin d’alléger la pression sur ses ports maritimes. Le pays s’active à la réalisation de nouvelles installations pour y remédier.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, lundi 13 septembre, le déblocage d’un prêt de 25 millions d'euros pour soutenir la construction du premier port sec intérieur d'Egypte, situé à l'ouest du Caire dans la ville du 6 octobre.

La BERD, dont l’Egypte est membre fondateur, a déclaré que le prêt était destiné à October Dry Port Company (ODP), la société en charge du chantier. Celle-ci regroupe trois entreprises : El Sewedy Electric (70%), SLP for Logistic Properties (20%), et l'allemand DB Schenker Egypt (10%).

En juillet dernier, l’institution financière a indiqué que le prêt faisait partie d'un programme d'investissement total de 51 millions d’euros (60 millions de dollars) mobilisé pour le financement de la conception, le développement, la construction et l'exploitation, ainsi que l'entretien de la plateforme.

« Le port sec du 6 octobre contribuera à rendre la logistique plus efficace, car il deviendra la destination finale du fret et fournira des procédures d'inspection et de dédouanement efficaces. Cela réduira la congestion dans les ports maritimes – notamment ceux d’Alexandrie et d'El Dekheila – et créera des économies d'échelle grâce à l'utilisation de services ferroviaires intermodaux dans les ports maritimes », a expliqué la BERD. « Cela améliorera également la fiabilité globale et la rentabilité des processus logistiques pour les futurs clients du port sec ».

Il est également attendu que cette infrastructure participe au transfert d’une partie du trafic de conteneurs de la route vers le chemin de fer, réalisant ainsi de nombreux avantages sociaux, environnementaux et économiques tels que la réduction de la congestion routière, des accidents et des émissions de gaz à effet de serre.

Le chantier est prévu pour durer 2 ans. Selon les termes du contrat, la pleine propriété sera transférée à l'Etat après 30 ans de concession. Il sera construit sur 100 feddans (environ 420 000 mètres carrés). Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an.

Premier des huit ports secs que le gouvernement envisage de construire, il offrira près de 3 500 emplois directs et indirects, avait indiqué le ministre égyptien des Transports Kamel El-Wazir, notant qu'il contribuera en outre au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. Les sept autres ports secs seront construits dans les villes de New Damietta, New Burj Al Arab, New Beni Suef, New Sohag, Sadat, Al tour et 10 Ramadan. Pour ce dernier, la BERD est également partie prenante au projet.

Romuald Ngueyap

